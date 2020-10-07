Azerbaycan, Karabağ'daki haklı davasını diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine iletti - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'daki haklı davasını diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine iletti

07.10.2020 10:51
Azerbaycan, Karabağ'daki haklı davasını diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine iletti, System.String[]

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonla ilgili diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine bildiri gönderdi.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonla ilgili diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine bildiri gönderdi.

Dünya Anayasa Yargısı Konferansı, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadil Kurumlar Birliği çerçevesinde tüm anayasa mahkemelerine gönderilen bildiride, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerin BM, Avrupa Konseyi, AGİT, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığı hatırlatıldı.

BMGK'nin Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarını kayıtsız şartsız boşaltmasını öngören dört kararı bulunduğu hatırlatılan bildiride, bu kararların Ermenistan tarafından bugüne kadar hiçe sayıldığı belirtildi. Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgenin Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmesiyle yaklaşık 1 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarılan bildiride, Ermenistan güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da 613 sivili vahşice katlederek insanlık suçu işlediği vurgulandı.

Bildiride, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik askeri provokasyonlarının son zamanlarda düzenli hale geldiğine işaret edilerek Dağlık Karabağ bölgesinden uzaktaki Azerbaycan şehirlerine yapılan ağır top atışlarının askeri ve sivil can kayıplarına neden olduğu kaydedildi.

Ermenistan hükümetinin AGİT Minsk Grubu kapsamında yapıcı görüşmeler yapmayı tamamen reddettiği ifade edilen bildiride, Azerbaycan hükümetinin bunu göz önüne alarak ülkenin toprak bütünlüğünü uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde yeniden tesis etmek ve vatandaşlarının güvenliğini, barışını ve istikrarını sağlamak için uluslararası hukuka dayalı olarak Ermenistan güçlerine karşı askeri operasyon başlatmak zorunda kaldığı belirtildi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonlarının sivillere ve sivil altyapıya yönelik olmadığına dikkat çekilen bildiride, operasyonların uluslararası insancıl hukuk ilkelerine ve Cenevre Sözleşmesinden doğan yükümlülüklere uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Bildiride, Azerbaycan'ın meşru ve zorunlu eylemlerinin devletin işgal altındaki topraklardaki yargı yetkisinin geri getirilmesi, insanların terk etmeye zorlandıkları evlerine geri dönüşü ve uluslararası hukukun tesisi ile sonuçlanacağı kaydedildi.

Ermenistan, Azerbaycan, Anayasa, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Karabağ'daki haklı davasını diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine iletti - Son Dakika

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