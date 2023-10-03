Azerbaycan, Karabağ\'daki sözde Ermeni rejiminin çıbanbaşını yakaladı

Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan'ı gözaltına aldı.

ARANAN LİSTESİNDEYDİ

Harutyunyan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivil halka yönelik roket saldırıları ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu. Azerbaycan, kendi toprağı olan Karabağ'da yasa dışı faaliyetlerde bulunan, saldırı planları yapan ve terör suçlarına imza atan isimlerin peşinde olmaya devam ediyor. Daha önce birçok şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan Bakü makamları, iki ismi daha arananlar listesine eklemişti.

BİRER BİRER YAKALANIYORLAR

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Karabağ'daki eski ayrılıkçı liderler Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan'ın arananlar listesinde yer aldığını söyledi. Aliyev, ayrıca David Babayan adlı bir başka sözde Ermeni yöneticinin de cezaevinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.