Ermenistan tarihinin en ağır ve travmatik günlerini yaşıyor. 30 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan devletine ve halkına çeşitli dönemlerde taciz ateşlerinde bulunan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilgili küstah ifadeleri kullandı.
Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır.'' dedi.
Paşinyan ayrıca ''Azerbaycan'ı Karabağ'a saldırmaya Ankara ikna etti'' diyerek defalarca ateşkesi bozmasını ve sivilleri katletmesini unutturmaya çalıştı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarının ardından başladı.
Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu 2 kent dahil 60'ın üzerinde yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda Ermenistan ordusu da büyük kayıp verdi.
Son Dakika › Dünya › Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti - Son Dakika Dünya