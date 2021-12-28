Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat - Son Dakika

- Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktiksel tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 muharebe hazırlık planına göre Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktik atış tatbikatı düzenlendiği duyuruldu. Tatbikat senaryosuna uygun olarak, "heyecan" sinyali ile tatbikat bölgesine hareket eden komandoların sert ve olumsuz hava koşullarında çeşitli manevralar yaparak operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, düşman sabotaj grubu tarafından pusuya düşürülen komandoların hızlı ve çevik davranarak, pusuyu püskürttüğü ve düşmanı etkisiz hale getirdiği de kaydedildi. Tatbikatın temel amacının, komandoların gece ve gündüz koşullarında taktik ve savaş becerilerinin daha da geliştirilmesi olduğu ifade edilirken, komandoların tatbikat esnasında yüksek profesyonellik sergilediği ve belirlenen tüm görevlerin başarıyla tamamlandığı da aktarıldı.