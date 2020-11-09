Azerbaycan konserine Rektör Şahin ney üfleyerek eşlik etti

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Azerbaycan Bayrak Günü" kutlamaları nedeniyle gerçekleştirilen ve Azerbaycan ezgilerinden oluşan dört eserlik konsere ney üfleyerek eşlik etti.

Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Yaşar Musaoğlu şefliğindeki konserde Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, eserlere ney üfleyerek eşlik etti. Yaklaşık üç hafta süren hazırlık çalışmalarının ardından konserin çekimleri, ASÜ Konferans Salonu'nda yapıldı. "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eserle başlayan konser, "Nazende Sevgilim," "Ayrılık" ve "Size Selam Getirmişem" isimli eserlerin icrasıyla tamamlandı. Akademik ve idari, ortak paydası müzik olan ASÜ personelinden oluşan koro, böylesi güzel bir güne şarkı ve türkülerle ortak olmaktan derin bir mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet olduğunu ve aralarındaki sarsılmaz bağın hep devam edeceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, Karabağ'ın tarihi ve stratejik önemdeki kenti Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla, Bayrak Günü'nün daha büyük bir bayrama dönüştüğünü belirtti. Yaklaşık üç haftadır repertuvar ve koro çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Prof. Şahin, "Azerbaycan'daki kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur ve biz de şarkı ve türkülerle bu mutluluğa ortak olmak istedik. Üç renkli bayrağınla çok yaşa Azerbaycan" dedi.

Prof. Dr. Şahin, açıklamasının son bölümünde koro başta olmak üzere, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Azerbaycan'da 9 Kasım günleri, mavi, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan, kırmızı üstünde beyaz renkte hilal ve sekiz köşeli yıldız bulunan milli bayrağın kabul edilişinin yıldönümü olarak kutlanıyor. - AKSARAY