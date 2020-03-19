Azerbaycan korona virüsle mücadeleye 1 milyar manat ayırdı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, korona virüsünün ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için 1 milyar manat ayırdıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, korona virüsünün Azerbaycan ekonomisine, halkın istihdamına ve girişimciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için bir dizi önlem planını onayladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu kapsamda korona virüsünün ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için Bakanlar Kuruluna 1 milyar manat (yaklaşık 588 milyon dolar) ayırma emri verdi. Söz konusu karar doğrultusunda Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı önderliğinde çalışma grupları kurulacak. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, çalışma gruplarının hazırladıkları raporları Bakanlar Kuruluna iletmesi talimatını verdi. - BAKÜ