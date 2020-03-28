Azerbaycan korona virüsüne karşı önlemlerini sertleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan korona virüsüne karşı önlemlerini sertleştirdi - Son Dakika

Azerbaycan korona virüsüne karşı önlemlerini sertleştirdi

6 saat önce

Azerbaycan, korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirleri artırdı.

Azerbaycan korona virüsüne karşı önlemlerini sertleştirdi, System.String[]

Azerbaycan, korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirleri artırdı. Azerbaycan'da kafe, restoran ve kahvehaneler kapatıldı.

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulunun yaptığı açıklamaya göre, 29 Mart'tan itibaren marketler ve eczaneler hariç kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve internet kafelerin müşteri almaları yasaklanacak. İnternet üzerinden verilen yemek ve gıda siparişlerinin evlere ulaştırılması ise yasaklanmadı. Yetkililer, amaçlarının vatandaşları mümkün olduğunca teması en aza indirmek olduğu belirtirken, kuralları ihlal eden işletmelerin ağır bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

METRO SEFERLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ, TEDBİRLER GENİŞLETİLDİ

Azerbaycan'ın korona virüsüne karşı aldığı tedbirler şu şekilde:

"Metro seferleri 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 arası gerçekleştirilecek. Vatandaşların toplu halde bulundukları parklar gibi yerlere girişler sınırlandırılacak. Şehirler arası gidiş-gelişler yasaklandı. İtfaiye, makam araçları ve ticari taşıtlar hariç farklı kentler arası yolcu taşıma ve araç seferleri yasaklandı. Bakü, Sumgayıt ve Abşeron'a kayıtlı araçların şehir hudutları içinde hareketine izin verildi."

Yetkililer kuralları ihlal eden kişilere ise yasal yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Azerbaycan'da toplam mevcut korona vakası sayısı 147'ye ulaştı, vakalardan sadece 3'i hayatını kaybetti, 15 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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