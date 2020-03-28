Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Son Dakika
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Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor

21 dakika önce

Azerbaycan'da, koronavirüs vakasının ilk kez tespit edildiği 28 Şubat'tan bu bugüne kadar geçen bir ayda, toplam 165 vaka tespit edildi, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti, şimdi halk tedbirlerin giderek sıkılaştığı "yeni hayata" alışmaya çalışıyor.

Azerbaycan'da, koronavirüs vakasının ilk kez tespit edildiği 28 Şubat'tan bu bugüne kadar geçen bir ayda, toplam 165 vaka tespit edildi, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti, şimdi halk tedbirlerin giderek sıkılaştığı "yeni hayata" alışmaya çalışıyor.

Azerbaycan'da bir ay önce ilk vakanın tespit edilmesinin ardından bir dizi önlemler alındı, hayatın akışını değiştiren kararlar kabul edildi.

İlk vakanın İran'dan geçen bir kişide tespit edilmesiyle önce İran'la sınırlar kapatıldı, ardından ülke genelinde eğitime ara verildi. Daha sonra ülkenin tüm kara sınırları kapatıldı.

En çok sevilen bayram, heyecanla beklenen, her yıl renkli görüntülerle kutlanan Nevruz Bayramı da bu yıl kitlesel etkinliklerle kutlanmadı.

Ülkede koronavirüs dolayısıyla 12 Mart'ta ilk ölüm kayda geçtikten sonra tedbirler sıkılaştırıldı, kültürel ve sportifler de dahil üzere tüm etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırdı, düğünler de yasaklandı.

Azerbaycan Milli Meclisi de hijyen ve karantina kurallarını ihlal eden ve virüsün yayılmasına neden olanların cezalandırılmasını öngören yasal düzenlemeleri onayladı.

Vaka sayılarında artış yaşanınca karantina tedbirleri sertleştirildi, araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Yarın yürülüğe girecek yeni düzenlemeye göre Bakü metrosunun çalışma saatleri 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 olarak belirlendi, market ve eczaneler hariç tüm iş yerleri kapatıldı.

Daha önce 12.00 ila 15.00 saatleri arasında hizmet veren restoran ve kafeler de kapatıldı. Salgınla mücadelenin ikinci ayında geçerli olacak kararlarına göre restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verildi. Park ve benzeri dinlenme alanları da yarından itibaren kapatılacak.

Bakü'de sokaklar boşaldı

Koranavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanı ağırlayan Fevvareler Meydanı artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkanların çoğunluğu da maske kullanıyor.

Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor.

Emniyet güçleri sokak ve caddelerde halkı kurallara uymaları gerektiği yönünde uyarıyor. Polis araçlarından özellikle yaşlıların sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılıyor.

Marketlerde yoğunluk gözlemlense de raflarda herhangi bir gıda ve temizlik malzemesi eksikliği görülmüyor. Maske konusunda yaşanan sıkıntı da hükümetin girişimiyle yakın günlerde faaliyete başlayacak fabrika sayesinde giderilecek.

Ülkede hayati öneme sahip kurumlar çalışmasını sürdürürken halk da yeni düzene alışmaya çalışıyor.

Ekonomik etkiyi azaltmak için önlemler alındı

Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması için çalışmalar başlatılan ülkede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, virüsün ve enerji piyasasındaki dalgalanmaların ülke ekonomisine etkisini azaltmak için devlet bütçesinden Bakanlar Kurulu'na yaklaşık 588 milyon dolar aktarılması yönünde karar aldı. Bu meblağ, salgın nedeniyle olumsuz etkilenen farklı sektörlerin zararını azaltmak için harcanacak.

Öte yandan, Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu kuruldu ve bağış kampanyası başlatıldı. Aliyev ve Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın yıllık maaşını fona bağışlamasının ardından çok sayıda kurum ve vatandaş kampanyaya destek oldu ve 90 milyon manattan fazla para toplandığı açıklandı.

10 binin üzerinde vatandaş ülkeye getirildi

Azerbaycan devleti, 1 ay içerisinde yurt dışında bulunan 10 binin üzerindeki vatandaşını ülkeye getirdi. İlk günlerde ülkeye dönenler karantinaya alınmazken, son iki haftadır dönenler 14-28 gün süreyle karantina altında tutuluyor. Hastanelerin yanı sıra bazı oteller karantina için kullanılıyor.

Kovid-19 ile mücadele eden çoğu ülke gibi Azerbaycan'da da ilk vakalar yurt dışı kaynaklıyken şimdi ikinci üçüncü bulaşan vakalar tespit ediliyor.

Bakü yönetimi koronavirüsle mücadeleyi her geçen gün sıkılaştırıyor, halk da yeni tedbirlerle yeni dünya düzenine alışmaya çalışıyor.

Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında yeni hayata alışmaya çalışıyor

Koronavirüs, Azerbaycan, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:01 Kaynak: AA

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