Azerbaycan koronavirüs nedeniyle İran'la sınırını kapattı - Son Dakika

Azerbaycan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı.

Kovid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, kararın İran makamlarına iletildiği belirtildi.

Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.

Öte yandan İran'dan Azerbaycan'a geçen iki kişide virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının hastanede karantinaya alındığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Azerbaycan'da Kovid-19 ilk kez dün tespit edilmiş, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşı virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Avustralya İran'dan gelen yabancı uyrukluları hemen kabul etmeyecek

Avustralya, Kovid-19 salgını nedeniyle İran'dan gelen yabancı uyrukluların doğrudan ülkeye alınmayacağını açıkladı.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Çin'e uyguladıkları seyahat yasağının ardından virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan geleceklere de seyahat yasağı ve kısıtlama uygulayacaklarını duyurdu.

Yasak ve kısıtlama kapsamında, İran'dan gelecek yabancı uyruklular Avustralya'ya girmeden önce üçüncü bir ülkede iki hafta kalmak zorunda kalacak. Ayrıca İran'dan dönen Avustralya vatandaşlarına da ülkeye girişlerinden itibaren 15 gün boyunca tecrit şartı getirildi.