Azerbaycan Kültür Bakanı görevinden alındı - Son Dakika

Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfez Garayev görevinden alındı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,'in kararı ile Kültür Bakanı Ebülfez Garayev'in görevine son verildiği açıklandı.



64 yaşındaki Ebülfez Garayev, 1994-2001'de Gençlik ve Spor Bakanı, 2001-2006 yıllarında Gençlik, Spor ve Turizm Bakanı ve 2006-2018'de ise Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Garayev, 2018 yılından itibaren ise Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı olarak görev yapıyordu.



Kültür Bakanlığına Operasyon Düzenlendi



Devlet Güvenlik Teşkilatı (DTX) tarafından 12 Mayıs tarihinde Kültür Bakanlığı'na operasyon yapıldı. Operasyonda, Kültür Bakan Yardımcısı Rafig Bayramov ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Hizmeti'nin Başkanı Zakir Sultanov gözaltına alındı. Yapılan açıklamaya göre, Rafig Bayramov ve Zakir Sultanov ceza kanunun ilgili maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme ve sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BAKÜ