Üye Girişi
Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: "Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: "Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak"

28.12.2021 16:06

Son dakika haberi... - Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: "Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak" Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov katıldığı basın toplantısında,"Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak" dedi.

- Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: "Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak"

BAKÜ - Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov katıldığı basın toplantısında,"Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak" dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Karabağ'da tarihi yapıların restorasyonunu büyük bir gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Karabağ'da 403 devlet tescilli tarihi ve kültürel eser, 864 kültür kurumu, 348 kulüp, 20 müze, 26 çocuk müzik okulu, 1 sinema, 3 sinema kulübü, 2 tiyatro ve 2 galeri tespit edilerek hakkında bilgiler toplandı ve sınıflandırıldı. Bu abidelerin ve müesseselerin yüzde 95'i yıkılmış durumda. Uluslararası kuruluşlara bu bilgileri göndererek Ermenistan'ın işlediği askeri suçlar nedeniyle cezalandırılması ve tazminatın ödenmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Kerimov ayrıca, Karabağ Kitap Fonu'nu kurduklarını da hatırlatarak bu fona bağışlanan kitapların Karabağ'daki kütüphaneleri dolduracağını kaydetti.

"Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak"

Şuşa'nın Azerbaycan Kültür Başkenti ilan edildiğini de hatırlatan Kerimov, "Şuşa'nın 2023-2024 yıllarında Türk ve İslam dünyasının başkenti ilan edilmesi planlanıyor. Bu da üzerimize çok büyük sorumluluklar koyuyor. Oraya turistler gelmeden önce gerekli olan altyapı temin edilmelidir ve bununla ilgili çalışmalara da başlanmıştır. Kısa süre içinde Şuşa'ya otomobil yolu inşa edildi. Özellikle Fuzuli'de kısa bir sürede havalimanı yapıldı. Elektrik hatları, su ve başka çalışmalar da yapılıyor. Bunlar aşamalı bir süreçtir. Burada biz acele etmemeliyiz. Bu çalışmalar sistematik olmalı ki, yarın bir daha bu konuları düşünmeyelim. Şuşa kenti, 2023'te Türk dünyası kültür başkenti olduğunda otelleri, restoranları ve altyapısıyla turistleri ağırlamaya hazır olacak" diye konuştu.

"Türkiye ile kültür alanında iş birliğimiz üst düzeyde"

Kültür Bakanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını belirten Kerimov, "Türkiye ile kültür alanında iş birliğimiz üst düzeyde ve ilk yurt dışı ziyaretini de Türkiye'ye yapmıştım. Orada geniş kapsamlı iş birliği konularını görüştük ve sinema alanındaki faaliyetlere de özel bir yer verdik. İş birliğimizle gelecekte ortak filmlerin çekilmesi planlanıyor. Burada Türkiye'nin tecrübesine ilk aşamada dikkat etmeliyiz. Türkiye kısa bir süre içinde sinema alanında etkili bir sıçrayış gerçekleştirerek büyük başarılar kaydeden bir ülkedir. Gelecek yıl Türkiye ile birlikte ortak filmlerin çekilmesi gündemdedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak
Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak
Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak

YORUMLAR
500

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: 'Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak' - Son Dakika


Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı         
16:13
HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu         
16:10
Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabıları çaldı! Binadakiler ona "Tosuncuk" diyor Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabıları çaldı! Binadakiler ona "Tosuncuk" diyor         
16:01
Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada         
15:14
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:34:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: "Şuşa 2023'te turistleri ağırlamaya hazır olacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement