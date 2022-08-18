Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı

18.08.2022 17:16
Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı

Azerbaycan, kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Azerbaycan, kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Guba, Şabran ve Haçmaz illerinde son 3 günde meydana gelen yangınlardan bazılarının söndürüldüğü, bazılarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çalışmaların hem dağlık arazilerde hem de yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, sıcak ve rüzgarlı hava koşullarının yangınların söndürülmesine engel oluşturulduğu kaydedildi.

Bakanlığa bağlı 600 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarında amfibi uçak ve helikopterler de kullanılıyor.

Yangınlarda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı - Son Dakika

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