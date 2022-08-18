Çalışmaların hem dağlık arazilerde hem de yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, sıcak ve rüzgarlı hava koşullarının yangınların söndürülmesine engel oluşturulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı - Son Dakika

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