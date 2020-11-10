Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak - Son Dakika

Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak

10.11.2020 17:02
Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak, System.String[]

Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak.

Azerbaycan- Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak.

Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir anlaşma imzaladı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi anlamına gelen anlaşmanın maddelerine göre Ermenistan ordusunun 1 Aralık'a kadar işgal altında bulunan Laçin bölgesinden çıkması gerekiyor. Ermenistan güçlerinin bu bölgeden çıkmasının ardından Rus barış güçleri bölgeye konuşlandırılacak. Laçin bölgesinde Karabağ'la Ermenistan'ı bağlayan ana koridor bulunuyor. Taraflar 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridoruna Şuşa'dan geçmeyecek şekilde yeni bir yol inşa edilecek. Azerbaycan ise Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini, güvenliğini sağlayacak.

AZERBAYCAN'LA NAHÇIVAN'I BİRLEŞTİREN YENİ BİR KORİDOR OLUŞTURULACAK

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridorun oluşturulacak olması. Ermenistan, vatandaşlarının, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan'ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacak. Bu koridorun güvenliğini ve iletişimini sağlamak, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından üstlenecek. Tarafların anlaşmaya varması durumda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında yeni yollar inşa edilecek. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak

Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıvan, Laçin, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak - Son Dakika


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