Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti - Son Dakika

Ermenistan'ın Ağdam'daki mayınların haritasını vermesi üzerine Azerbaycan, 15 Ermeni esiri iade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Ağdam bölgesinde bulunan 97 bin mayının yerini gösteren haritanın verilmesi karşılığında, Azerbaycan'da bulunan Ermeni esirlerin iade edildiği belirtildi. Açıklamada, takas işlemimin Azerbaycan- Gürcistan sınırında Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve 15 Ermeni esirin Ermenistan'a iade edildiği kaydedildi. Ayrıca, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğindeki Gürcistan hükümetinin bu insani eylemi gerçekleştirmedeki desteğini Azerbaycan'ın taktir ettiği ifade edildi. - BAKÜ