Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı

Ermenistan'ın saldırılarının ardından karşı harekat başlatan Azerbaycan, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerine ait görüntüleri paylaştı.

Ermenistan, 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sınırlarına yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycan'ın söz konusu saldırılara karşı başlattığı harekatla, Dağlık Karabağ'da bulunan işgal altındaki toprakları geri almaya devam ediyor. Azeri medyası, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.