Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir. - Son Dakika

Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, ülkesiyle Türkiye'nin birliğinin barış, istikrar, kalkınma ve refah birliği olduğunu söyledi.

Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir., System.String[]

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, ülkesiyle Türkiye'nin birliğinin barış, istikrar, kalkınma ve refah birliği olduğunu söyledi. Bölgede yaşanan son gelişmeler, ortak askeri tatbikatlar ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini DHA'ya değerlendiren Nurullayeva, "Azerbaycan bölgede istikrar adasıdır ve bölgede uygulanan tüm dev projeler sadece Güney Kafkasya'nın değil, aynı zamanda diğer bölgelerin de refah ve güvenliğine hizmet ediyor. Bu anlamda Azerbaycan ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik iradesiyle yürütülen ortak projelerin önemini vurgulamak isterim. Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrar, kalkınma ve refah birliğidir" dedi.

Nurullayeva, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki askeri işbirliğinin gelişiminin göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bu tatbikat bölgesel güvenliği korumaya hizmet ediyor. Günümüzde Türkiye, Azerbaycan'ın en önemli, en değerli askeri müttefikidir. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin her yıl genişletilmesi ve ortak askeri tatbikat sayısındaki artış da bunu göstermektedir. Genel olarak Azerbaycan'ın savunma alanındaki stratejik işbirliğinin temel öncelikleri arasında potansiyel güvenlik tehditlerinin belirlenmesi, dünyanın ve bölgenin güvenliğine ve istikrarına ortak katkı sağlamaktır" dedi.

"SARSILMAZ BAĞLARIMIZI ORDULARIMIZA BORÇLUYUZ"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2020'de Bakü'de "Dört yanımızda çatışma, terör sorunları olduğu bir dönemde Türkiye ve Azerbaycan istikrarın bir anıtı olarak yükseliyor" şeklindeki açıklamalarının önemli olduğunu ifade eden Nurullayeva sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tartışmasız bir gerçek var ki bütün bunları sarsılmaz bağlarımız kadar güçlü ordularımıza da borçluyuz. Yani hem ordularımızın dayanışması hem de savunma sanayi alanında attığımız adımlar gelecekte bağımsızlığımızın en büyük garantörü olacaktır. En etkili NATO ordularından birine sahip olan Türkiye ile Güney Kafkasya'da en güçlü ordusu olan Azerbaycan'ın askeri ittifakı, bölgede barış ve güvenliğin sağlama açısından büyük önem taşıyor. Mesele şu ki; iki kardeş ülke arasındaki askeri işbirliği bölgede bir tehlike kaynağı olan Ermenistan'ı ciddi şekilde endişelendirmektedir."

"SALDIRILAR ERMENİSTAN'IN İŞGAL POLİTİKASININ BİR PARÇASI"

Nurullayeva, Ermenistan'ın terör politikasını tüm dünyanın gözü önünde sürdürdüğüne dikkati çekerek, " 12 Temmuz'da sınırda meydana gelen askeri provokasyonlar, sivillerin ateş altına alınması ve öldürülmeleri, Avrupa ve ABD'de yurttaşlarımızın barışçıl protestolarına saldırganca müdahaleleri… Bunların hepsi Ermenistan'ın işgal politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın defalarca Ermenistan'ın saldırgan politikalarının bölgesel ve küresel bir tehdit olduğunu ve uluslararası toplumunun saldırgana yerini göstermesi gerektiğini beyan ettiğini hatırlatan Nurullayeva şunları kaydetti:

"Ermenistan yaklaşık 30 yıldır, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Artık işgalci ile işgale maruz kalan arasında ayrım yapmanın zamanıdır. Türkiye dünya çapında gerçekten Azerbaycan'a en büyük desteği gösteren ülkedir. Biz bu desteği Ermeni provokatörlerinin son dönemde yoğunlaşması zamanı da gördük. Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde yaptığı provokasyon sırasında Azerbaycan'a ilk destek kardeş Türkiye'den geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kardeş ülkenin diğer yetkilileri tüm açıklamalarında Azerbaycan'a desteğini ifade ettiler."

SIRPLARIN ERMENİSTAN'A SİLAH YARDIMINA TEPKİ

Nurullayeva, Bakü yönetiminin dünyadan haklı olarak toprak bütünlüklerine saygı göstermelerini ve Türkiye gibi ilkeli olmalarını istediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki işgalci ülkeye silah satan Sırbistan'ın yaklaşımına dikkati çekmek istiyorum. Güvenilir ve teyit edilmiş bilgilere göre, büyük miktarda silah Sırbistan'dan Ermenistan'a gönderildi. Ermeni askeri kuvvetleri bu silahları 12 Temmuz'da başlattıkları saldırılarda kullandı. Ancak Azerbaycan, daima Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekledi. Bu nedenle düşmanca faaliyetler Azerbaycan ile Sırbistan arasındaki dostluk ilişkilerine, stratejik ortaklığına ve güvene zarar vermektedir. Buradan şöyle bir sonuca varıyoruz ki, bazı devletler sadece işgalciye baskı yapmamakla kalmayıp aynı zamanda saldırganın elini güçlendiriyor. Bu kabul edilmez. Bugün hem dünya toplumu hem de Ermenistan, Azerbaycan'ın Başkomutanı ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in her zaman belirttiği gibi Azerbaycan'ın kendi babalarının topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasının izin vermeyeceğinin farkındadır."

Milletvekili, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir. - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı         
14:37
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi         
14:06
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı         
13:42
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar         
12:55
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı         
12:37
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı         
06:26
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım         
00:26
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum         
22:44
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi         
20:13
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi         
17:58
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 17:48:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei