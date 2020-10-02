Azerbaycan milletvekili Nurullayeva: Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu - Son Dakika

Azerbaycan milletvekili Nurullayeva: Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine karşı Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan işgal altındaki kendi topraklarında, karşı saldırı operasyonları yürüttüğünü söyledi.

Azerbaycan milletvekili Nurullayeva: Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu, System.String[]

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine karşı Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan işgal altındaki kendi topraklarında, karşı saldırı operasyonları yürüttüğünü söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.Nurullayeva, Türkiye her zaman Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini belirterek, " Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın milli meselesidir. Yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan vatandaşları anavatanlarına dönme rüyasıyla yaşıyor.Azerbaycan Ordusu'nun 27 Eylül'de tüm cephe boyunca bir karşı taarruz başlatması Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemeyi ve sivil halkın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINDA HEP YANIMIZDA OLDU"

Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Azerbaycan için tarihi bir görev olduğunun altını çizen Nurullayeva, Azerbaycan'ın topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için seferber olduğunu vurguladı. Nurullayeva Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bu tarihi görevi onurla yerine getirdiğini belirterek şöyle devam etti: "Uluslararası hukukun tüm gerekliliklerine uygun olarak, devletin toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ve geri kazanılması için mümkün olan tüm fırsatların kullanılması öngörülmüştür. Azerbaycan ayrıca uluslararası hukuk temelinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis edecektir. Azerbaycan'ın bu haklı davasında kardeş Türkiye'nin desteği gurur vericidir. Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, 'Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından derhal geri çekilmesiyle bölge barış ve güvenliğe kavuşacak. Ermenistan'ı Azerbaycan topraklarını işgal ettiği için bir kez daha kınıyorum. AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Dağlık Karabağ sorununu neredeyse 30 yıldır çözemiyor ve çözmemek için ellerinden geleni yapıyor' dedi. Sayın Erdoğan haklı olarak Minsk üçlüsünün eksikliğini yineledi. Zira, eşbaşkanların eksik faaliyetleri yüzünden Ermenistan üzerinde herhangi bir baskı olmaması nedeniyle çatışma bölgesinde durum daha da gerginleşti. AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının düşman ülkenin provokasyonlarını görmezden gelmesi, askeri operasyonları gerekli kıldı. Mevcut durumdan tamamen Ermeni liderliği sorumludur."

"ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'DAN İŞGAL ETTİĞİ YERLERDEN ÇEKİLMELİ"

Milletvekili Nurullayeva, İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği'nin de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'a yönelik ateşkesi ihlal eden ve sivil kayıplara neden olan saldırıları konusunda Azerbaycan'la ilgili endişelerini ve dayanışmalarını dile getirdiğini belirterek, "İİT, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kışkırtma ve saldırılarını şiddetle kınadı. İİT, BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda aldığı dört kararına atıfta bulunarak, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözümü, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına dayanmalıdır." ifadelerini kullandı.


Azerbaycan milletvekili Nurullayeva: Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu

Milletvekili, Azerbaycan, Ermeni, İşgal, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan milletvekili Nurullayeva: Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu - Son Dakika Dünya


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