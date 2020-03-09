Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Avrupa, Türkiye'den insanlık dersi almalı

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva sınırdaki göçmenler hakkında DHA'ya konuştu. Paşayeva, Avrupa'nın göçmen krizinde sınıfta kaldığını ifade ederek "Avrupa Türkiye'den insanlık dersi almalıdır. Türkiye göçmen krizinde yalnız bırakılmıştır. Avrupa Türkiye'nin yaptığının yüzde birini yapmamıştır" dedi.

Paşayeva, Avrupa Parlamenterler meclisinde göçmenler konusunda defalarca, Türkiye'nin yalnız bırakıldığını yüzlerine karşı söylememize rağmen, Avrupa'nın bu çağrıya duyarsız kaldığını söyledi. Paşayeva, Türkiye Devletinin yıllardır milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Türkiye halkı yıllardır göçmenlere ev sahipliği yaptı. Onlarla birlikte ekmeğini bölüştü. Onların sağlık durumlarıyla ilgilendi. Peki Avrupa ne yaptı? Ne yaptı biliyor musunuz, kapılar arkasında, ne yapalım da bu göçmenler gelmesin diye planlar yaptı" dedi. Paşayeva, " Biz defalarca çağrı yaptık. Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmaya göre; Türkiye, göçmenlere ev sahipliğinde dünyada ilk sırada. Bir devlet bunu kaldıramaz. Siz bu sorumluluğu paylaşmak zorundasınız diye, Avrupa'ya defalarca çağrı yaptık. Ama maalesef, Avrupa hiç bir şey yapmadı" dedi.

AVRUPA SINIRLARI GEÇEN GÖÇMENLERE İNSANLIK DIŞI MUAMELE YAPIYOR