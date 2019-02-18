Azerbaycan Milli Meclis Başkanı, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu Kabul...

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi.



Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'ın başkanlığındaki heyet Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Heyeti Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi. Heyette, AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ak Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bulunuyor.



Geçen günlerde Türkiye'de bina çökmesi ve askeri helikopterin düşmesiyle ilgili başsağlığı dileyen Meclis Başkanı Asadov,"İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler artık gelenek haline geldi. TAP, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi küresel öneme sahip projelerin uygulanması işbirliğini derinleştiriyor" dedi. 2017 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret cirosunun, geçen yıl 3,4 milyarı aştı aştığına dikkat çeken Asadov, "İki ülke arasında 230'a yakın belge imzalanmış ve 30'dan fazla anlaşma üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Gelecekte, ekonomik alanda karşılıklı yatırımların hacmini arttırmayı amaçlıyoruz. Azerbaycan, Türkiye'nin başarısından büyük memnuniyet duyuyor ve kardeşlik ülkesinin başarılarından gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.



"Güney Kafkasya'yı yakından takip ediyoruz"



Azerbaycan'da olmaktan memnun olduğunu vurgulayan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok üst düzeyde. Devlet Başkanlarının içten tutumları diğer yaşam alanlarına da yansıyor. Azerbaycan ile olan dostluk grubu Parlamentodaki en büyük gruplardan biri. Türk milletvekillerinin 360 üyesi bu gruba üye olmak için başvuruda bulundu" dedi. Türk milletvekillerinin Azerbaycan ve çevresindeki süreçleri dikkatle takip ettiğini kaydeden Ayrım, Azerbaycan'ın sorunlarını kendi sorunları olarak kabul ediyorlar. Dağlık Karabağ ihtilafının hem Azerbaycanlılara hem de Türk vatandaşlarını rahatsız ediyor. Hocalı soykırımının gelecek yıl dönümü yaklaşıyor. Bu törenle ilgili olarak Türkiye'de bir dizi etkinlik yapılması planlanmaktadır. Yakında bu sorunun adil bir çözümü için. Azerbaycan'ın bu konudaki haklı duruşunu koşulsuz olarak destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Heyet, 21 Şubat tarihine kadar devam edecek program kapsamında, Azerbyacan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Nevruz Mammadov, Başbakan yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan meclisi komite başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. - BAKÜ

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