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Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de - Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:53
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Azerbaycan'dan bir heyet tarihte ilk kez KKTC'yi ziyaret edecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, " Azerbaycan'dan bir heyet tarihte ilk kez KKTC'yi ziyaret edecek. Bu, dünyaya çok önemli bir mesaj" dedi.

Kılıç, Meclis'te Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi.

Azerbaycan heyetini, "Ülkenizdesiniz, evinizdesiniz. Burada misafir değilsiniz." diyerek selamlayan Kılıç, "Ziyaretiniz bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, geleceğe yürüyüşünü "tek millet, iki devlet" anlayışıyla sürdüreceğini belirten Kılıç, Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı Karabağ'da zafer ilan ettiğini hatırlatarak, "Tüm dünyaya gösterdiğiniz başarıyı, duruşu en büyük onur sayarak biz de yaşadık." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yılı olduğunu hatırlatan Kılıç, yarın Meclis'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekillerinin yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetinin de katılacağını söyledi.

Akif Çağatay Kılıç, yarın Meclis'te, TBMM Dışişleri Komisyonu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinin katılımıyla üçlü toplantı gerçekleştireceklerini de bildirdi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyetinin, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'den KKTC'ye gideceğini, böylece tarihte ilk kez Azerbaycan'dan bir heyetin, KKTC'yi ziyaret edeceğini söyleyen Kılıç, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizler de orada olacaksınız. Bunun için sizlere hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, dünyaya çok önemli bir mesajdır. Bu, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve 'bir millet, iki devlet' anlayışının belki de ete kemiğe bürünmüş en büyük nişanesidir." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'da Türkiye'de olmamız dünyaya büyük bir mesaj"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Seyidov da Azerbaycan ile Türkiye'nin düşüncelerinin aynı istikamette olduğunu söyledi.

Seyidov, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük olaylardan olduğunu dile getirerek, FETÖ'cülerin, devleti ele geçirme ve Türkiye'yi siyasi haritadan silme hareketinin, Türk halkı tarafından darmadağın edildiğini belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında Türkiye'de bulunmalarının, "kendileri için hem büyük bir şeref, onur ve mesuliyet hem de dünyaya büyük bir mesaj" olduğuna işaret eden Seyidov, "Bugün dünyaya Türkiye-Azerbaycan birliği mesajı veriyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak bütün Türk dünyasını birleştirmeliyiz. Bir süre sonra Zengezur Koridoru açıldıktan sonra trene binip Nahçıvan'dan Türkiye'ye geleceğiz. Bu, çok önemli bir mesele." dedi.

Türk dünyası hakkındaki ortaklaşan fikirler kapsamında KKTC'yi akıldan çıkarmamak gerektiğini vurgulayan Seyidov, "Hem 15 Temmuz hem Azerbaycan, TBMM, KKTC Dışişleri Komisyonlarının üçlü toplantısı hem de bizim 19 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar KKTC'de olmamız, Türk dünyasının gücünün ve birliğinin dünyaya gösterilmesi meselesini de içinde ihtiva ediyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi heyeti TBMM'de - Son Dakika


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