Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cavad'ı Anma Konseri Canlı Yayınla TRT Avaz'da - Son Dakika
Üye Girişi
Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cavad'ı Anma Konseri Canlı Yayınla TRT Avaz'da

Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cavad'ı Anma Konseri Canlı Yayınla TRT Avaz'da

06.06.2022 10:00

Azerbaycan Milli marşının yazarı ve istiklal Şairi Ahmed Cavad, doğum gününe özel bir konserle anılacak. "Ahmed Cavad 'İnciler Dök Yoluna' Konseri", bu akşam saat 20.00'de canlı yayınla TRT Avaz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Avaz, Azerbaycan Milli marşının yazarı, istiklal şairi Ahmed Cavad'ın doğumunun 130. yıl dönümünü özel bir konserle kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türksoy ve TRT Avaz işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan "Ahmed Cevad 'İnciler Dök Yoluna' Konseri", bu akşam saat 20.00'de canlı yayınla TRT Avaz'da.

Birbirinden değerli eserler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilecek

Kardeş iki ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın müzikal dostluğu, notalara dökülmüş haliyle izleyicilerle buluşacak. Ahmed Cavad'ın eserlerinin yanı sıra opera ve marşların da icra edileceği konsere, şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konserde yer alacak birbirinden kıymetli eserler Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov, Heyyam Mamedov ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cavad'ı Anma Konseri Canlı Yayınla TRT Avaz'da - Son Dakika


Son Dakika
10:26 İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması
10:22 İsmail Kartal "Acilen çağırın" dedi! Miha Zajc'ın menajeri apar topar İstanbul'a geliyor
10:09 iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Modellerinin Kılıfları Sızdı
10:05 Video internete sızdı! İşte iPhone 15'lerde bizi bekleyen büyük değişiklikler
10:00 Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
09:56 Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
09:52 Putin, Rusya'daki en eski camiyi ziyaret etti! Kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edildi: İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar
09:48 Putin'den cami ziyareti! Hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i alıp İsveç'teki skandala gönderme yaptı
09:49 Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam
09:45 Alex de Souza'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 10:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cavad'ı Anma Konseri Canlı Yayınla TRT Avaz'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement