Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cavad'ı Anma Konseri Canlı Yayınla TRT Avaz'da

TRT Avaz, Azerbaycan Milli marşının yazarı, istiklal şairi Ahmed Cavad'ın doğumunun 130. yıl dönümünü özel bir konserle kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türksoy ve TRT Avaz işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan "Ahmed Cevad 'İnciler Dök Yoluna' Konseri", bu akşam saat 20.00'de canlı yayınla TRT Avaz'da.

Birbirinden değerli eserler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilecek

Kardeş iki ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın müzikal dostluğu, notalara dökülmüş haliyle izleyicilerle buluşacak. Ahmed Cavad'ın eserlerinin yanı sıra opera ve marşların da icra edileceği konsere, şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konserde yer alacak birbirinden kıymetli eserler Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov, Heyyam Mamedov ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.