Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve TRT Avaz işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserde, Ahmed Cavad'ın eserlerinin yanı sıra opera ve marşlar seslendirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ahmed Cavad 'İnciler Dök Gel Yoluna'" başlıklı konser, bu akşam saat 20.00'de canlı yayınla TRT Avaz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan milli şairi Ahmed Cavad, TRT Avaz'da anılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.