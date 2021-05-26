Azerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümde ise maçın teknik ve taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

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