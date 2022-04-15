Azerbaycan, Moldova'daki Ukraynalı mülteciler için insani yardım gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan, Moldova'daki Ukraynalı mülteciler için insani yardım gönderdi

15.04.2022 10:34
Azerbaycan, Moldova'daki Ukraynalı mülteciler için insani yardım gönderdi

Azerbaycan, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Moldova'ya geçen Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım yolladı.

Azerbaycan, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Moldova'ya geçen Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım yolladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, değeri 1,7 milyon manatın (1 milyon dolar) üzerinde olan 29 tonluk insani yardımı taşıyan uçağın sabah saatlerinde Haydar Aliyev Havalimanı'ndan kalktığı bildirildi.

Azerbaycan daha önce de Ukrayna'ya ilaç, tıbbi malzeme ve gıda ürünlerinden oluşan, 11,5 milyon avro değerinde yaklaşık 520 ton insani yardım göndermişti.

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Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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