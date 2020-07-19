Azerbaycan, Moldova ve Belarus'ta Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Azerbaycan, Moldova ve Belarus'ta Kovid-19 vakaları artıyor

Azerbaycan, Moldova ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Moldova ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 388 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 521'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 517 artarak 18 bin 967'ye ulaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı, 5 artarak 354'e çıktı.

Bugüne kadar 627 bin 881 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 200 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son 3 günde 500'ün altına indi.

Moldova'da vaka sayısı 21 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 186 artarak 20 bin 980'e, virüsten ölenlerin sayısının 4 artışla 684'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 193 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 14 bin 376'ya ulaştığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 22 artarak 1498'e yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 30 bine yakın kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta vaka sayısı 66 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 142 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 66 bin 95'e yükseldi.

Ülkede 1 milyon 193 binden fazla Kovid-19 testi yapılırken, ölü sayısı 4 artarak 499, iyileşenlerin sayısı 348 artarak 58 bin 204'e ulaştı.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Moldova ve Belarus'ta Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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