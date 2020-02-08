Azerbaycan MSK Başkanı Penahov: Parlamento için aday sayısı 1314 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan MSK Başkanı Penahov: Parlamento için aday sayısı 1314 - Son Dakika Dünya

Azerbaycan MSK Başkanı Penahov: Parlamento için aday sayısı 1314

12 dakika önce

AZERBAYCAN Merkezi Seçim Kurulu (MSK) Başkanı Mezahir Penahov, yarın yapılacak parlamento seçimlerle ilgili, "Şimdiye kadar kayıtlı 1637 adaydan 321'i adaylığını geri çekti ve 2 kişinin adaylığı iptal edildi.

Azerbaycan MSK Başkanı Penahov: Parlamento için aday sayısı 1314, System.String[]

AZERBAYCAN Merkezi Seçim Kurulu (MSK) Başkanı Mezahir Penahov, yarın yapılacak parlamento seçimlerle ilgili, "Şimdiye kadar kayıtlı 1637 adaydan 321'i adaylığını geri çekti ve 2 kişinin adaylığı iptal edildi. Şu anda parlamento için aday sayısı 1314" dedi.

Azerbaycan MSK Başkanı Mezahir Penahov, 9 Şubat 2020 tarihinde yapılacak erken parlamento seçimleri öncesinde basın toplantısı düzenledi. Uluslararası ve ulusal medya temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Penahov, şimdiye kadar kayıtlı 1637 adaydan 321'ini adaylığını geri çektiğini, 2 kişinin adaylığının ise iptal edildiğini belirterek, "Şu anda parlamento için aday sayısı 1314'tür. Azerbaycan'da 5 milyon 329 bin 460 kişi, seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacak. 125 seçim bölgesinde 5 bin 573 seçim mıntıkasında parlamento seçimleri yapılacak" dedi.

Yarın Azerbaycan'da 9 Şubat parlamento seçimleri yapılacak ve 125 milletvekili seçilecek. Oylama saat 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Seçimleri 78 binden fazla gözlemci takip edecek. Ayrıca seçimleri takip etmek için 883 uluslararası gözlemci akredite edildi.


Azerbaycan, Parlamento, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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