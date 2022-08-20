Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı - Son Dakika
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Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı

20.08.2022 14:00
Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde son 5 günde, ormanlık alanlar da dahil 5 bin hektar arazinin yandığını bildirdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde son 5 günde, ormanlık alanlar da dahil 5 bin hektar arazinin yandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki ormanlık alanlar ve çevrelerinde çıkan yangınların önlenmesi ve söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Siyezen iline bağlı Dağ Kuşçu köyü yakınlarında geniş bir alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, burada soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yangınlarla mücadelenin dağlık arazilerde ve zor koşullarda yürütüldüğü aktarılan açıklamada, sıcak ve rüzgarlı havanın yangınların tamamen söndürülmesine engel oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlığa bağlı 200 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarında, amfibi uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Guba ilinin Goşabulak köyü yakınlarında çıkan yangının da kontrol altına alındığı, Gebele ilinin Abrıh ve Tikanlı köyleri yakınlarında ve Tufandağ arazisindeki, aynı zamanda Haçmaz ilinin Sibiroba köyü yakınlarındaki tarla ve ormanlık alanlarda çıkan yangınların da dün akşam saatlerinde söndürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, son 5 günde ülkenin kuzeyinde yaklaşık 5 bin hektar arazinin yandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı - Son Dakika
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