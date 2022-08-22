Azerbaycan'ın kuzey bölgelerinde 15 Ağustos'ta yangınlar çıkmış ve ormanlık alanlar da dahil 5 bin hektar arazi yanmıştı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın kuzeyindeki orman yangınları tamamen söndürüldü - Son Dakika

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