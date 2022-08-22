Azerbaycan'ın kuzeyindeki orman yangınları tamamen söndürüldü - Son Dakika
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Azerbaycan'ın kuzeyindeki orman yangınları tamamen söndürüldü

22.08.2022 13:28
Azerbaycan'ın kuzeyindeki orman yangınları tamamen söndürüldü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangınların daha geniş alanlara yayılmasının önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Siyezen, Şabran, Haçmaz ve Guba'da ormanlık alanlar ile çevrelerinde çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan'ın kuzey bölgelerinde 15 Ağustos'ta yangınlar çıkmış ve ormanlık alanlar da dahil 5 bin hektar arazi yanmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarında amfibi uçak ve helikopterler de kullanılmıştı.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın kuzeyindeki orman yangınları tamamen söndürüldü - Son Dakika

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