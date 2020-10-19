Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı - Son Dakika

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

19.10.2020 07:37
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti.

Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı, Ermenistan, Azerbaycan, Cebrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı - Son Dakika

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