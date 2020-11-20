Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam'da - Son Dakika

Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam'da

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'a yerleşti.

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'a yerleşti. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını 44 gün süren çatışmaların ardından geri aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan'ın Ağdam'ı boşalttığı ve bölgeye Azerbaycan ordusunun yerleştiği bildirildi. Anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam'ı 20 Kasım'a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu. - BAKÜ

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