Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

25.11.2020 00:09
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi, System.String[]

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım'da imzaladığı anlaşmaya uygun olarak Karabağ'ın Kelbecer ilçesi Azerbaycan'a teslim edildi. Azerbaycan ordusunun girdiği Kelbecer, Azerbaycan'ın 3050 km2 ile en büyük ve en kadim ilçesi olarak biliniyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

ERMENİ ASKERLERİ, ASKERİ TESİSLERİ İMHA ETTİ

İmzalanan Karabağ anlaşmasına göre Kelbecer'i boşaltan Ermeni ordusunun son askeri birlikleri kışla ve diğer askeri yapıları patlatarak bölgeden çekiliyor.

Ermeni mekanize piyade komutanlığı temsilcisi, RIA Novosti muhabirine açıklamasında, Azerbaycanlılar ile mesafenin 12 kilometre olduğunu söyledi. Temsilci ayrıca, dağlardaki öncü kontrol noktalarını demonte ettiklerini ve burada kalan kışlaları, Azerbaycanlılara hiçbir şey kalmaması için patlattıklarını bildirdi.

Ermeni askerler, yapılar patlatılmadan önce tahliye edildi. Yapıların imhasını üst düzey ordu yöneticilerinin takip ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

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Son Dakika Dünya Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi - Son Dakika Dünya


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