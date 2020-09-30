Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.
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