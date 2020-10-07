Azerbaycan ordusu askeri araçla kaçmaya çalışan Ermeni subayını durdurdu

? Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu.

? Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu. Azerbaycan ordusu tarafından durdurulan aracın yüksek rütbeli Ermeni subayına ait olduğu ifade edildi. Ermeni subayın aracının arkadan ateş edilerek durdurulduğu açıklandı. - Azerbaycan - Azerbaycan

Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu

TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor

Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız