Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ 'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun, geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan 'ın bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü - Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü