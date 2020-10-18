Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü
18.10.2020 13:55
Azerbaycan ordusunun, geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan ordusunun, geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
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