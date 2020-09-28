Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi - Cephe hattı çatışmaları - Son Dakika

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

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