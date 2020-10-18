Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde kritik Şuşa kentine girdi

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Azerbaycan askerleri ateşkes yürürlüğe girmeden saatler önce Şuşa'ya girdi. Resmi duyurunun Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılması bekleniyor.

ŞUŞA ALINIRSA KARABAĞ'IN TÜM DÜZLÜK ALANLARI KURTARILMIŞ OLACAK

Şuşa kenti, Azerbaycan tarihi ve Dağlık Karabağ bölgesi için çok önemli. Kentin alınmasıyla Karabağ'ın tüm düzlük alanları Ermenistan işgalinden kurtarılmış olacak. Tarihsel olarak önemli bir yere sahip olan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, psikolojik olarak üstünlüğün tamamen Azerbaycan'a geçmesi olarak yorumlanıyor.

ŞUŞA NEDEN ÖNEMLİ?

28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa Azerbaycanlılar için sadece bir şehir değil. Çok sayıda aydının yetiştiği, kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir kent.

Şuşa, asırlar boyu Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi.Bunlardan birisi Azerbaycan'ın milli marşının bestecisi, "Doğu'nun ilk opera bestecisi" Üzeyir Hacıbeyov'du.

"AZERBAYCAN'IN MÜZİK BEŞİĞİ"

İşgal edilen Şuşa, "Azerbaycan'ın müzik beşiği", "Kafkasların" sanat mabedi olarak adlandırılıyordu. Azerbaycan mimarisinin de kalbi burada atıyordu. Bir açık hava müzesi olan kent, 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi.

Azerbaycan'ın gözbebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edildi. İşgal sırasında 195 şehit verildi, 20 binden fazla Azerbaycanlı vatan toprağını terk etmek zorunda kaldı. Şehirde Azerbaycan'a ait yüzlerce eser tahrip edildi.

TRT Haber'e konuşan Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Telman Nusretoğlu, konuyla ilgili, "İlham Aliyev Karabağ operasyonu ile ilgili konuşurken Şuşa işgalden azad edilmeden bu operasyon yarım kalır demişti. Şuşa'nın işgalden kurtarılması bence ordumuzun esas hedeflerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti, Azerbaycanlılar şimdi tarihlerinin ayrılmaz parçası Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü bekliyor.