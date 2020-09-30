- Azerbaycan ordusu, Ermeni destek birliğini vurdu - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu, Ermeni destek birliğini vurdu

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermeni destek birliğini vurdu.

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından vurulan Ermenistan'a ait, destek güçlerinin ağır kayıplar verdiği ve komutanlıktan acil yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.