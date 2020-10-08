Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerine ait 'kamikaze dronu' düşürdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze dronunun düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 12'inci gününde ilerlemesini sürdürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze dronunun düşürüldüğünü açıkladı. Hacıyev açıklamasında "Ermenistan'ın kamikaze uçağı, Azerbaycan'ın hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. Dron sivil bölge etrafında dönüyordu. Sivil hayatlar kurtarıldı. Ermenistan'ın devlet terörü devam ediyor. Barış gücü Ermenistan'ı durdurmaya devam etmelidir" dedi.