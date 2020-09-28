Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini böyle etkisiz hale getirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Talış kenti kırsalında Ermenistan silahlı kuvvetlerini etkisiz hale getirdiği anları paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Talış kenti kırsalında Ermenistan silahlı kuvvetlerini etkisiz hale getirdiği anları paylaştı. Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca karşı saldırıyı sürdürdüğünü açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştığı yeni görüntüde, ülkenin güneydoğusunda yer alan Talış kenti kırsalında Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı. ------------------------------------ Görüntü dökümü Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği an



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