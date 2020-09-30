- Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini imha etti
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri teçhizatların vurulduğunu belirtti.
Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın vurulma görüntüsünü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA
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