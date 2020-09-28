Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurdu - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki tankı daha nokta atışıyla vurdu.

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu duyurdu.

(Kamil Nadirli/İHA)