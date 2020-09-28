Azerbaycan Ordusu, nokta atışlarına devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan Ordusu, nokta atışlarına devam ediyor

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatlar nokta atışlarıyla imha ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun birliklerinin nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatını imha etmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın ve tankların vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı. (İHA)

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