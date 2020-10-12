Ermenistan- Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Tovuz bölgesi yönünde, Ermenistan güçlerine ait 2 İHA, bugün yerel saat ile 10.00'da da Ağdam bölgesi yönünde 1 İHA olmak üzere toplamda 3 İHA'nın Azerbaycan ordusu hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca İHA'ların görüntüsünü de paylaştı.