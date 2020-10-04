Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirmeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirmeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinde ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:28 - Kaynak: İHA
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