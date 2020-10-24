Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor
24.10.2020 21:40
Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma görüntüleri BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma görüntüleri BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
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