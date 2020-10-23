- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri ve zırhlı araçları imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri ve zırhlı araçları imha etti
23.10.2020 16:53
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri ve zırhlı araçları imha etti Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha edildi.
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri ve zırhlı araçları imha etti
BAKÜ - Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha edildi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri personelin ve zırhlı araçların harekete geçmeye hazırlanırken Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmesiyle ilişkin görüntüleri yayınladı.
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