Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait havan toplarını imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait havan toplarını imha etti
06.11.2020 17:52
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunu ait havan toplarını imha etti.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunu ait havan toplarını imha etti. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait hedefleri birer birer imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter bölgesinde Ermenistan işgali altındaki Göyarh köyünde Ermenistan ordusuna ait havan toplarının Azerbaycan birliklerinin nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
-İHA-
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