Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti

11.10.2020 10:17
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Ermenistan ordusu insani ateşkese rağmen gece boyunca sivil bölgelere saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca süren karşı saldırılarda Ermeni birliklerinin vurulduğunu, Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiğini duyurdu. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı sonucu Ermenistan ordusuna ait 5 tane T-72 tankı, 6 tane D-20 ve D-30 obüs, 5 mühimmat yüklü araç, 11 askeri araç, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 5 2S1 "Gvozdika" obüs, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonu imha edildi. - BAKÜ

Ermenistan, Azerbaycan, Saldırı, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti - Son Dakika

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