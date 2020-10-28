- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
28.10.2020 18:55
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri imha etti Azerbaycan'ın şehir ve bölgelerine ateş açan Ermenistan'a ait hedefler imha edildi.
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
BAKÜ - Azerbaycan'ın şehir ve bölgelerine ateş açan Ermenistan'a ait hedefler imha edildi.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın şehirlerine ve bölgelerine ateş açan Ermenistan'a ait hedefleri ve askeri araçları imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
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