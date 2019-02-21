Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a Ait İha Düşürdü

Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a Ait İha Düşürdü

1 saat önce

Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a Ait İha Düşürdü, System.String[]
Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.


Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel
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